İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı

12 dakika önce

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde minibüsten inen 16 ve 17 yaşında olduğu öğrenilen iki liseli genç kızı takip ederek taciz girişiminde bulundukları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 16 ve 17 yaşında oldukları öğrenilen açık lise öğrencisi iki genç kız iddiaya göre minibüse binerek Halk Eğitim Merkezi'ne doğru yola çıktı.

GÜVENLİK ÇALIŞANLARI DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Kızlara minibüste R.R. (29) ve E.E. (19) isimli iki şüpheli tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Minibüsten inen kızları takip eden şüpheliler kızların ardından Esenyurt Halk Eğitim Merkezi'ne girdi. Burada da kızları takip etmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelileri fark eden özel güvenlik çalışanları duruma müdahale etti.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. R.R. ve E.E. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kızlar ise ifadeleri alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt, Polis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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