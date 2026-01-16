İstanbul\'da Okul Güçlendirme Projesi

Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne Dağıtım Töreni'nde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda depremden önce, 2000 yılından önce yapılan bütün okullar teknik bir değerlendirmeden geçti ve hamdolsun depreme dayanıksız olan hiçbir okulumuz yok." dedi. Ek olarak yeni bir projeden bahseden Vali Gül "100 kreş, 100 tane anaokulu, 100 de müftülüğümüze anaokulu yapmak suretiyle 300 tane ilave kreş ve anaokulumuz olacak" dedi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönemi bugün sona erdi. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karnelerini aldı. İstanbul Valisi Davut Gül Dönem kapanış programı kapsamında Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül, çocuklarla sohbet etti, karnelerini dağıttı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Çocuklarımız tatile girecekler ve 2 Şubat'ta tekrar eğitim öğretime başlayacaklar. Başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz olmak üzere eğitimin bütün paydaşlarına bu anlamda verdikleri katkılar için teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz" dedi.

'BİN 500 OKULUMUZUN YÜZDE 92'Sİ GÜÇLENDİRİLDİ VE TEKRARDAN YAPILDI'

2000 yılından önce yapılan okulların deprem dayanıklılık testinden geçirildiğini ifade eden Vali Gül, "Bu okulun farklı bir anlamı da var. Biz Fatih'teyiz. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndayız. Bu okul tıpkı diğer bin 500 okulumuz gibi 2000 yılından önce yapılan okulları deprem dayanıklılığı testlerinden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kurulan İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından ya bazı okullarımız yıkılıp tekrar yapıldı bazıları da güçlendirildi. Bu okul yıkılıp tekrardan yapılan bir okul. Fatih'imizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Bin 500 okulumuzun yüzde 92'si bu yöntemle elden geçti, güçlendirildi ve tekrardan yapıldı. Diğer okullarımızı da deprem dayanıklılık testinde sağlam olduğu ortaya çıktı. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyoruz. İstanbul'umuzda depremden önce 2000 yılından önce yapılan bütün okullar teknik bir değerlendirmeden geçti ve hamdolsun depreme dayanıksız olan hiçbir okulumuz yok" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ YIL İÇERİSİNDE TEKLİ EĞİTİME GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Vali Gül, "Özellikle bu okullarımızda bundan sonraki süreçte yavrularımızın eğitim öğretimden daha fazla istifade edebilmeleri için ikili eğitimi tekli eğitime geçirme hedefimiz var. Burada da Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesiyle İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) yaptıklarıyla hayırseverlerimizin destekleriyle, belediyelerimizin destekleriyle üç yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Biliyorsunuz tekli eğitime geçme hedefimiz ilk dillendirildiğinde yüzde 80'e yakın ikili eğitim oranımız vardı. Şu an yüzde 20'lere kadar düştü. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yüzde 20'lerde aşağıya doğru her sene biraz daha gelerek üç yıl içerisinde bunu gündemimizden çıkartacağız" diye konuştu.

'300 İLAVE KREŞ VE ANAOKULUMUZ OLACAK'

Vali Gül, "Bir başka yapacağımız iş, inşallah bu sene başlayıp 7- 8 ay içerisinde 100 kreş, 100 anaokulu, 100 de müftülüğümüze anaokulu yapmak suretiyle 300 ilave kreş ve anaokulumuz olacak. Yürüme mesafesinde annelerimizin, ablalarımızın yavrularını bırakabileceği devlete ait sembolik fiyatlarla bir aidatı olan ve çocuklarımıza hizmet veren yapılarımız olmuş olacak. Ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Yavrularımızın gözlerinden öpüyor. On beş gün boyunca bu tatil içerisinde yavrularımızın tatili doya doya geçirmeleri aileleriyle vakit geçirmeleri şehri tanımaları her zaman olduğu gibi 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projemizdeki gibi akşamları kitap okumayı ihmal etmemelerini istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

'EN İYİSİNİ YAPANA KADAR ÇALIŞACAĞIM'

6. Sınıf öğrencisi Şura küçük, "Çok heyecanlıyım. Tatilde eğlenmeye çalışacağım, derslerime de çalışacağım. Birçok yeri gezmek istiyorum" dedi. Çok mutlu hissettiğini söyleyen Zehra Beren Ergöz, "Milli Eğitim Bakanımıza bize kitaplar gönderdiği için teşekkür ediyorum. Güzel geçireceğimi umuyorum. Daha çok ders çalışarak geçireceğim. Karnemi iyi bekliyorum. Tatilde ablama gideceğim, eğleneceğim, ders çalışacağım" şeklinde konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen 7. Sınıf öğrencisi Mina Alp, "Gururlu hissediyorum. Biraz üzüldüm çünkü karnem biraz iyi değil. Daha çok çalışacağım. En iyisini yapana kadar çalışacağım." dedi. 7. Sınıf öğrencisi Elif Su "Mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Ortalamalarım bayağı güzel takdiri kaçırıyorum 5 puanla ama teşekkür alıyorum. 2. dönemde derslerimi daha çok yükseltmeyi düşünüyorum. Tatilde yeni şehirler keşfetmeyi düşünüyorum Bursa, İzmir, Balıkesir gibi. Voleybol kursuna gidiyorum, spor eğitimime devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni Hasan Yurdabak ise, "Hem okuyarak hem de gezerek eğlenerek güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum." şeklinde konuştu.