Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sahte Evrak Operasyonu

İstanbul'da Sahte Evrak Operasyonu

57 dakika önce

İstanbul'da aranan kişiler ve terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da aranan kişiler ve terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce aynı suçtan yakalanıp tutuklanan ve serbest kaldıktan sonra, tekrar aralarında terör örgütü üyeleri ve aranan şahısların da bulunduğu kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği belirlenen L.I'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih Karagümrük'teki şüphelinin evini takibe alan ekipler, adrese düzenlediği baskında L.I'yı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, sahte belge yapımı için düzenek haline getirilmiş bilgisayar ile bu bilgisayara bağlı lazer yazıcı ve PVC kimlik kaplama makinesi, taşınabilir bellek, çok sayıda sahte boş nüfus cüzdanı ve sahte sürücü belgesi ile UV ışık kontrol cihazı ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelinin bilgisayarda yaptığı sahte belgelerin dijital kopyalarını depoladığı taşınabilir belleğinin bulunmasını engellemek için maket bıçağının plastik aksamının içerisine gizlediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, 3. Sayfa
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