İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin... - Son Dakika

İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin...

6 saat önce

İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin..., System.String[]

İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

Terkos Gölü, İstanbul, Durusu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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