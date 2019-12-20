İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin... - Son Dakika

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İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin...
6 saat önce
İstanbul'da, Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu, kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu. Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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