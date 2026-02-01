İstanbul\'dan Sakarya\'ya Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Tutuklandı

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı getirdiği tespit edilen şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünce İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen K.K.'nin (51) aracı, gerçekleştirilen operasyonla Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA
