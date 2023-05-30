İstanbul Gelişim Üniversitesi UBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri "Geleceğe Enerjin Kalsın" diyor! - Son Dakika
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İstanbul Gelişim Üniversitesi UBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri "Geleceğe Enerjin Kalsın" diyor!

İstanbul Gelişim Üniversitesi UBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri "Geleceğe Enerjin Kalsın" diyor!

30.05.2023 15:15

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü son sınıf öğrencileri tarafından "Geleceğe Enerjin Kalsın" projesi kapsamında,25 Mayıs 2023 tarihinde online seminer gerçekleştirildi.

Seminer Yapı- Deprem Mühendisleri Platformu(YDMP) mühendislerinden Yük.İnş.Müh. Kubilay Savaşyeri ve İnş.Müh.Yavuz Selim Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. "Geleceğe Enerjin Kalsın" mottosuyla yürütülen seminer İstanbul Gelişim Üniversitesi UBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölüm başkanı Doç.Dr.Emel Tozlu Öztay yönetiminde ve A.Samet Koçar moderatörlüğünde 25 Mayıs Salı 2023 14.00-15.00 aralığında yapıldı.

Ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen depremde yaşadığımız sorunlar göz önünde bulundurularak, olası bir İstanbul depreminde enerjiyle ilgili alınabilecek önlemler vurgulandı.

"ÇABUK UNUTULMAMALI"

Düzenlenen online seminerde İnşaat Mühendisi Yavuz Selim Ustaoğlu "99 depreminden sonraki dönemlerde okullarda deprem tatbikatları, bilgilendirmeler gibi bilinçlendirici çalışmalar yapılıyordu. Şu ana baktığımızda ise bunların hiçbirini göremiyoruz çünkü unutuldu. Bazı şeyler çabuk unutulmamalı." dedi. Daha sonrasında ise Yüksek İnşaat Mühendisi Kubilay Savaşyeri "Bu tarz eğitimler ilkokuldan itibaren verilmeli." diye ekledi.

"YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN DEĞERİ ÜLKEMİZDE ARTIK BİLİNMELİ!"

Yurt dışında birçok büyük inşaat projesinde Türk mühendis imzası bulunurken, Türk mühendislere bu kadar rağbet varken, ülkemizde Yüksek İnşaat Mühendislerinin değeri bilinmiyor. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra insanları bilinçlendirmek için yapılan televizyon programlarında İnşaat Mühendisi ve Yüksek İnşaat Mühendisine yeteri kadar konuşma fırsatı verilmedi.

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