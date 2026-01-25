İstanbul Gençlik, Akkuş'u 3-0 Yendi - Son Dakika
İstanbul Gençlik, Akkuş'u 3-0 Yendi

İstanbul Gençlik, Akkuş\'u 3-0 Yendi
25.01.2026 19:31
İstanbul Gençlik, Akkuş Belediyespor'u 3-0'la geçerek Efeler Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Ünye

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Ali Uzun

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Umut Durur, Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik )

İstanbul Gençlik: Mejias, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Fatih Eren Uğur (Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Kocal, Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)

Setler: 23-25, 22-25, 19-25

Süre: 95 dakika (33, 32, 30)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

