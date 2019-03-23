Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Sultanbeyli'de Orman Yangını (1)

İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Sultanbeyli'de Orman Yangını (1)

55 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHASultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Sultanbeyli'de Orman Yangını (1), System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.  Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan alandan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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