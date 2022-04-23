İstanbul Havalimanı'nda "Çocuk Haklı" projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda "Çocuk Haklı" projesi hayata geçirildi

23.04.2022 15:45
İstanbul Havalimanı'nda "Çocuk Haklı" projesi hayata geçirildi

Dünyada tek çatı altında yer alan en büyük yiyecek ve içecek alanına sahip İstanbul Havalimanı'nda, 90'dan fazla işletmeyle yolculara uçuş öncesi ve sonrası yeme-içme hizmeti sunan TUM firması, çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yenilikçi bir proje olan "Çocuk Haklı"ya imza attı.

Dünyada tek çatı altında yer alan en büyük yiyecek ve içecek alanına sahip İstanbul Havalimanı'nda, 90'dan fazla işletmeyle yolculara uçuş öncesi ve sonrası yeme-içme hizmeti sunan TUM firması, çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yenilikçi bir proje olan "Çocuk Haklı"ya imza attı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda yeme-içme hizmeti sunan TUM, çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Çocuklara haklarını öğretmeyi, tanım kavram eşleştirme oyunuyla hak temelli düşünceyi eğlenerek göstermeyi amaçlayan "Çocuk Haklı" projesi kapsamında kart oyunları hazırlandı.

Proje kapsamında, "Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı" konseptini sahiplenen İstanbul Havalimanı'nda, çocuk haklarını anlatan el kartları dağıtıldı.

"Çocuk Haklı" projesinin etkinlikleri kapsamında TUM, Fatih Belediyesi işbirliği ile 20 çocuğu da İstanbul Havalimanı'nda misafir etti.

Havalimanında kurulan özel etkinlik alanında, çocuk hakları odağında öğretici oyunlar oynayan çocuklar, kendi üretkenliklerini kullanarak çocuk hakkı temalı resimler çizdi. Etkinlik sonunda çocukların yaptıkları eserler, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'a takdim edildi.

"Bugünün çocukları, yarın bizim geleceğimiz olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUM Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, İstanbul Havalimanı'nda çocuklar için bir farkındalık projesi gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Dönmez, "Bugünün çocukları yarın bizim geleceğimiz olacak. Onları önemsemek, seslerine kulak vermek, haklarını korumak hepimizin görevi. Her bireyin 18 yaşına kadar çocuk ve haklarının olduğunu unutmamalıyız. TUM bünyesinde yer alan işletmelerimiz ile tüm misafirlerimize, özellikle de çocuklara en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda Çocuk Haklı projesi hayata geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda Çocuk Haklı projesi hayata geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda Çocuk Haklı projesi hayata geçirildi

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İstanbul Havalimanı, oyunlar, Çocuk, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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