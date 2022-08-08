Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerini çekiçle kıran saldırganın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbesi'nin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levhaları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verildiği aktarıldı.

"YÜZDE 80 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR

Olay anında türbenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan kişinin, polis ekibine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "07.08.2022 Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbemizin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verilmiştir.

Olay anında türbe güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs polis ekibine teslim edilmiştir. Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.