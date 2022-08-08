Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerini çekiçle kıran saldırganın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerini çekiçle kıran saldırganın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı

08.08.2022 16:05

Dün akşam Eyüp Sultan Türbesi'nin çini levhalarına zihinsel engelli bir kişi tarafından çekiçle zarar verildi. Saldırgan türbe görevlileri tarafından yakalanırken, çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çinilere çekiçle zarar veren kişinin yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğunun tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını açıkladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbesi'nin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levhaları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verildiği aktarıldı.

"YÜZDE 80 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR

Olay anında türbenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan kişinin, polis ekibine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "07.08.2022 Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbemizin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verilmiştir.

Olay anında türbe güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs polis ekibine teslim edilmiştir. Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Eyüp Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerini çekiçle kıran saldırganın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerini çekiçle kıran saldırganın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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