Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı

14.08.2022 19:28
Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kadıköy'de işlettiği kafede silahla vurularak öldürülen 63 yaşındaki Elif Mihriban Arduç'un cenazesi toprağa verildi.

İstanbul Kadıköy'de işlettiği kafede silahla vurularak öldürülen 63 yaşındaki Elif Mihriban Arduç'un cenazesi toprağa verildi.

Elif Mihriban Arduç için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi.

Törende, Arduç'un kardeşi Hilmi Arduç ve kızı Derya Gülnaz Özcan taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından Arduç'un naaşı, Pendik Dolayoba Mezarlığı'nda defnedildi.

Elif Mihriban Arduç, dün Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde işlettiği bir kafede Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Bostancı'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kadıköy'de öldürülen Mihriban Arduç toprağa verildi Kadıköy'de öldürülen Mihriban Arduç toprağa verildi
Kaynak: AA

Üsküdar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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