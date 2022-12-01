Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı

Dün sabah saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GECE SİLAHLA EVE GELMİŞ

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Annesi ve abisinin verdiği ilk ifadede, Muhammet Yusuf Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve geldiğini bir süre sonra ise sevgilisi olduğunu öne sürdükleri Duygu Unutmaz'ın yanına geldiğini belirttikleri öğrenildi.

İNTİHAR EDECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER

Annenin, saat 10.30 sıralarında eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayarak intihar edeceklerini söylediklerini kendisinin odadan çıktığında ise silah sesini duyduğunu söylediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.