Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı

02.12.2022 10:10

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde Muhammet Yusuf Tekin ile Duygu Unutmaz'ın cesedi bulundu. Tekin'in sevgilisini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin edilirken olay sırasında gencin evde bulunan anne ve abisinin ifadelerine başvuruldu. Acılı anne, Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve döndüğünü bir süre sonra Unutmaz'ın geldiğini söyledi. Annenin, sabah eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayarak intihar edeceklerini söylediklerini dediği de belirtildi.

Dün sabah saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GECE SİLAHLA EVE GELMİŞ

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Annesi ve abisinin verdiği ilk ifadede, Muhammet Yusuf Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve geldiğini bir süre sonra ise sevgilisi olduğunu öne sürdükleri Duygu Unutmaz'ın yanına geldiğini belirttikleri öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDE 2 CESET BULUNDU

İNTİHAR EDECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER

Annenin, saat 10.30 sıralarında eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayarak intihar edeceklerini söylediklerini kendisinin odadan çıktığında ise silah sesini duyduğunu söylediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDE 2 CESET BULUNDU
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiraladıkları belirlenen 11 kişiye para cezası İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiraladıkları belirlenen 11 kişiye para cezası İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiraladıkları belirlenen 11 kişiye para cezası İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiraladıkları belirlenen 11 kişiye para cezası İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:27 Libya ile imzaladığımız anlaşma Atina'nın hoşuna gitmedi! Türkiye'yi BM'ye şikayet ettiler
09:59 Elektrikli testere ve tabancanın başrol oynadığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:54 Balotelli yavaş yavaş Süper Lig devine geliyor! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden deliye dönecek
09:47 Yolda yürüyen gence kız kardeşinin sevgilisinden kanlı tuzak! Pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu
09:44 Dilan Çiçek kırmızı halıda fırtına gibi esti! Derin dekolteli elbisesi beğeni topladı
09:37 MİT'ten başarılı operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü
09:22 Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada
09:21 Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:17 Büyük bir hata mı yapıldı? Japonya'nın tarihi zaferi sonrası dünya bu görüntüyü konuşuyor
23:27 Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 10:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Evde cesetleri bulunan sevgililer ile ilgili yeni detaylar! Annenin sözleri kafaları daha da karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement