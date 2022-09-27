Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Furkan Ö. ve Umut A. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Furkan Ö. ve Umut A, Acıbadem Maslak Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Ö. hayatını kaybetti, Umut A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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