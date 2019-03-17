İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Karbondioksit Gazından Zehirlendi
55 dakika önce
İstanbul- (Ek bilgi ve görüntülerle) SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ(Tür: İstanbul)
İstanbul- (Ek bilgi ve görüntülerle) SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:59 Kaynak: DHA
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