Son Dakika Haberleri: İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Karbondioksit Gazından Zehirlendi

İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Karbondioksit Gazından Zehirlendi

55 dakika önce

İstanbul- (Ek bilgi ve görüntülerle) SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ(Tür: İstanbul)

İstanbul- (Ek bilgi ve görüntülerle) SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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