TEM Otoyolu'nda dün öğle saatlerinde 34 CER 516 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Berkay T., Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiği sırada, arkasında oturan arkadaşına plakayı kapattırdı. Çevredeki sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsü Recep Berkay T.'ye, 'Tescil plakasının okunmaması için kapatmak' suçundan 750 lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 196 lira olmak üzere, toplamda 946 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-TEM'DE ELİYLE PLAKAYI KAPATAN MOTOSİKLETLİYE 946 TL PARA CEZASI VERİLDİ - Son Dakika

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