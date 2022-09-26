İSTANBUL-TEM'DE ELİYLE PLAKAYI KAPATAN MOTOSİKLETLİYE 946 TL PARA CEZASI VERİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-TEM'DE ELİYLE PLAKAYI KAPATAN MOTOSİKLETLİYE 946 TL PARA CEZASI VERİLDİ

26.09.2022 10:30

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken arkadaşına motosikletinin plakasını kapattıran sürücü Recep Berkay T.'ye 946 lira para cezası kesildi.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken arkadaşına motosikletinin plakasını kapattıran sürücü Recep Berkay T.'ye 946 lira para cezası kesildi.

TEM Otoyolu'nda dün öğle saatlerinde 34 CER 516 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Berkay T., Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiği sırada, arkasında oturan arkadaşına plakayı kapattırdı. Çevredeki sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsü Recep Berkay T.'ye, 'Tescil plakasının okunmaması için kapatmak' suçundan 750 lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 196 lira olmak üzere, toplamda 946 lira para cezası kesildi.

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Otoyol gişelerinde plakasını kapatan motosikletliye 946 lira ceza yazıldı Otoyol gişelerinde plakasını kapatan motosikletliye 946 lira ceza yazıldı TEM'DE ZURNALI YOLCULUK TEM'DE ZURNALI YOLCULUK
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TEM'DE ELİYLE PLAKAYI KAPATAN MOTOSİKLETLİYE 946 TL PARA CEZASI VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-TEM'DE ELİYLE PLAKAYI KAPATAN MOTOSİKLETLİYE 946 TL PARA CEZASI VERİLDİ - Son Dakika
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