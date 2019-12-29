İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Wellington, Oğuzhan Berber, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 72 Oğuzhan Akgün), Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Cajic, Eslem Öztürk (Dk.85 Berkay Görmez), Diouf
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Traore, Aosman, Volkan Şen (Dk. 73 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 44 Carayol), Gladkyy (Dk. 86 Samed Ali Kaya)
Goller: Dk. 17 Gladky, Dk. 33 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Etoga, Dk. 61 Eslem Öztürk, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 65 Kurtuluş Yurt, Dk. 90 1 Carayol, Dk. 90 3 Aosman (Adana Demirspor)