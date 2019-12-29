İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor - Son Dakika Spor

İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor

6 saat önce

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınarİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Wellington, Oğuzhan Berber, Muhammed Enes Durmuş (Dk.

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Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Wellington, Oğuzhan Berber, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 72 Oğuzhan Akgün), Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Cajic, Eslem Öztürk (Dk.85 Berkay Görmez), Diouf


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Traore, Aosman, Volkan Şen (Dk. 73 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 44 Carayol), Gladkyy (Dk. 86 Samed Ali Kaya)


Goller: Dk. 17 Gladky, Dk. 33 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Dk. 51 Etoga, Dk. 61 Eslem Öztürk, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 65 Kurtuluş Yurt, Dk. 90 1 Carayol, Dk. 90 3 Aosman (Adana Demirspor)


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İstanbulspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:00 
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