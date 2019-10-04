Son Dakika Haberleri: İşte Juventus'un Messi teklifi!
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İşte Juventus'un Messi teklifi!

56 dakika önce

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'i çalıştıran dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 yendiği maç sonrası Katalan devinin Arjantinli süperstarı Lionel Messi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer...

İşte Juventus'un Messi teklifi!, System.String[]

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'i çalıştıran dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 yendiği maç sonrası Katalan devinin Arjantinli süperstarı Lionel Messi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer itirafında bulundu.


Ülkesinde yayın yapan Sky Sport İtalya televizyonuna konuşan 73 yaşındaki başarılı hoca, Juventus'u çalıştırdığı dönemde yıldız futbolcu için teklifte bulunduklarını açıklarken "Messi'yi ilk defa 16 yaşındayken Gamper Trophy turnuvasında gördüm. Sahaya çıktığı anda taraftarlarımız onun için çıldırmaya başlamıştı. Sonra Franck Rijkaard'ın yanına gittim ve 'Onu bize kiralayabilir misiniz?' diye sordum." ifadelerini kullandı.


Katalan devinin o dönemde kadrosunda Avrupa Birliği dışından üçten fazla oyuncu bulundurduğunu söyleyen Capollo, "Buna rağmen Rijkaard, bana sorunu çözeceklerini söyledi." şeklinde konuştu.

Jiangsu Suning, Lionel Messi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:11 
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