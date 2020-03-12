İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Ünye ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mehmet Refik Güven Fen Lisesi tarafından hazırlanan, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Müdürü Erdoğan Bölükbaş, burada yaptığı konuşmada, Ersoy'u anladıkça ay yıldızlı bayrağın semalarda, marşın da gönüllerde sonsuza kadar coşkuyla dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.

Konuşmanın ardından "Geçmişten Cumhuriyete İstiklal Marşı" konulu oratoryo gösterisi sunuldu.

İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.