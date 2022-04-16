İsviçre'den Rus yetkililerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ihraç edilmesi talebi - Son Dakika
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İsviçre'den Rus yetkililerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ihraç edilmesi talebi

16.04.2022 21:03
İsviçre'den Rus yetkililerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ihraç edilmesi talebi

İsviçre hükümeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde (IOC) yüksek makamlarda görev yapan Rus ve Belaruslu yetkililerin ihraç edilmesi talebinde bulundu.

İsviçre hükümeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde (IOC) yüksek makamlarda görev yapan Rus ve Belaruslu yetkililerin ihraç edilmesi talebinde bulundu.

İsviçre haber ajansı SDA'da yer alan habere göre İsviçre Spor Bakanı Viola Amherd, IOC'ye yolladığı mektupta Ukrayna'ya yönelik saldırılar nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlardan men etmenin yeterli olmadığını belirtti.

Amherd, bu kapsamda IOC'de üst mevkilerde bulunan Rus ve Belaruslu yetkililerin komiteden ihraç edilmesini istedi.

İsviçre Olimpiyat Komitesi de IOC'deki çoğu Rus yetkilinin, Moskova yönetimiyle yakın ilişkilerinin bulunduğunu kaydederek, hükümetin talebini desteklediklerini açıkladı.

Öte yandan IOC'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından 28 Şubat'ta IOC, yazılı açıklamasında Rus atletlerin bundan sonraki müsabakalara katılımının yasaklanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) de tüm Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı'nı ikinci karara kadar tüm turnuvalardan men etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'den Rus yetkililerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ihraç edilmesi talebi - Son Dakika


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