Son dakika haberleri! İtalya'nın eski Başbakanı Berlusconi cumhurbaşkanlığına aday olmayacak - Son Dakika

İtalya'da yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için 24 Ocak'ta başlayacak oylama öncesi ülkenin eski Başbakanı Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı açıkladı.

İtalya'da binden fazla parlamento üyesi ve bölge temsilcisi yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için 24 Ocak'ta oy kullanmaya başlayacak. Söz konusu oylamadan önce merkez sağ partilerin öne çıkan adayı 4 dönem başbakanlık yapan 85 yaşındaki Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Berlusconi, "Ulusal sorumluluğa giden yolda bir adım daha atmaya karar verdim ve bunu önerenlerin cumhurbaşkanlığı için adımı belirtmekten vazgeçmelerini istedim" ifadelerini kullanarak, "Parlamentoda uzlaşı sağlayabilecek bir isim üzerinde anlaşmak için merkez sağın liderleriyle birlikte çalışacağız" dedi.

Yedi yıl görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde oylama kapalı yapılacak. Günlerce sürmesi beklenen seçimlerde, resmi aday bulunmazken, milletvekilleri kendi belirledikleri adaylar için oy kullanıyor. Parti liderleri ise ortak bir aday belirlenmesi amacıyla milletvekilleriyle müzakere ediyor. Bir adayın seçimin ilk 3 turunda cumhurbaşkanı seçilebilmesi oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Ancak seçimin dördüncü ve sonraki turlara kalması durumunda oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanan aday yarışı kazanıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek.

Öte yandan İtalya'da 1971'de yapılan ve en uzun süren cumhurbaşkanlığı seçiminde Giovanni Leone, 23 turun ardından yarışı kazanmıştı.

(İHA)