İtalyan mahkemesinden aşırı sağcı hareketin hesabını kapatan Facebook'a ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalyan mahkemesinden aşırı sağcı hareketin hesabını kapatan Facebook'a ceza - Son Dakika

İtalyan mahkemesinden aşırı sağcı hareketin hesabını kapatan Facebook'a ceza

25 dakika önce

İtalya'da bir mahkeme, aşırı sağcı-faşist oluşum Casapound'un hesabını kapatan sosyal paylaşım ağı Facebook'un bu kararından ötürü tazminat ödemesine ve söz konusu hesabı yeniden açmasına karar verdi.

İtalyan mahkemesinden aşırı sağcı hareketin hesabını kapatan Facebook'a ceza, System.String[]

İtalya'da bir mahkeme, aşırı sağcı-faşist oluşum Casapound'un hesabını kapatan sosyal paylaşım ağı Facebook'un bu kararından ötürü tazminat ödemesine ve söz konusu hesabı yeniden açmasına karar verdi.


Roma Mahkemesinde aşırı sağcı-faşist hareket Casapound'un başvurusu üzerine görülen davada hakim Stefania Garisi, Facebook'un eylül ayında kapattığı Casapound'a ait hesabı bir an önce açmasına ve Casapound'a mahkeme masraflarının da dahil olduğu 15 bin avroluk tazminat ödemesine hükmetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hakimin, bu kararına gerekçe olarak söz konusu aşırı sağcı-faşist grubun hesabının kapatılarak, "İtalyan siyasi tartışmalarından dışlanmasını ve de katılımının ciddi şekilde sınırlandırılmış olmasını gösterdiği" ifade edildi.

Kararı Adnkronos ajansına değerlendiren Casapound'un lideri Gianluca Iannone ise bu kararın kendileri için "önemli bir zafer" olduğunu söyledi.

Facebook, 9 Eylül'de aldığı bir kararla Casapound, Forza Nuova gibi aşırı sağcı-faşist oluşumlar ve liderlerinin "nefreti yayma ve başkalarının kimliklerine saldırmalarını" gerekçe göstererek, Facebook ve Instagram'daki profillerini kapatmıştı.

Facebook, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:16 Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
22:15 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
22:15 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
22:14 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
22:14 ECB Başkanı Lagarde'dan "analizler parasal desteğin gerektiğini gösteriyor" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:17:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan mahkemesinden aşırı sağcı hareketin hesabını kapatan Facebook'a ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]