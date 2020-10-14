İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor - Son Dakika

İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor

14.10.2020 10:32
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor, System.String[]

Karabük'te bir fabrikada müdürlük yapan ve 6 yıldır kentte yaşayan İtalyan Giuseppe Simone Agazzi tohumluk için ekimini yaptığı endüstriyel kenevirinin karşılığını almaya başladı.

Karabük'te bir fabrikada müdürlük yapan ve 6 yıldır kentte yaşayan İtalyan Giuseppe Simone Agazzi tohumluk için ekimini yaptığı endüstriyel kenevirinin karşılığını almaya başladı.

Türkiye'nin kenevir üretim illerinden biri olan Karabük'te, Merkez ilçe, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde toplam 9 dekarlık alanda ekimi yapılan kenevir bitkisinin hasadı sürüyor. Yaklaşık 6 yıldır ailesi ile birlikte Türkiye'de yaşayan ve Karabük'te özel bir fabrikada müdürlük yapan İtalyan Giuseppe Simone Agazzi endüstriyel keneviri yetiştirme kararı aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptığı başvurusunun olumlu sonuç almasından sonra yaptığı araştırma sonrası Öğlebeli Bahçeleri'nde Merkez ilçe için ayrılan 1 dekarlık alana tohumluk için kenevir ekimini yapan Agazzi bu işi daha da büyütmek istiyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan üretici Giuseppe Simone Agazzi Türkiye'de çevresel ürünlere çok fazla ilgi olduğu için kenevir ekimi yaptığını belirterek, "Buranın atmosferi çok iyi bu yüzden bunu kullanmak istiyoruz. Tıp, kozmetik ve inşaat gibi farklı alanlarda kullanmak istiyoruz ama şuan başlangıç olarak tohum için üretiyoruz" diye konuştu.

Agazzi, endüstriyel kenevir ekimini geliştirmek istediğini ve üretimin her şeklini Türkiye'de yapmak istediğini söyledi.

Kılavuzlar Köyü Muhtarı Mithat Gümüş, Agazzi gibi girişimcilerin sayesinde bu sektörü Karabük'te geliştirmek istediklerini dile getirerek, "Amacımız sadece çiftçimize sadece yeni bir bitki tanıtıp yeni bir üretim yaptırmak" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük'ün kenevir ekimine izin verilen 19 şehirden biri olduğunu ifade ederek, " Kenevir ekimi ile ilgili müracaat etmek isteyen üreticilerimiz Ocak-Mart Ayları arasında müracaat ediyorlar. Bunların yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda uygun görülenleri biz kenevir ekimi ile ilgili izin veriyoruz" dedi.

Ayvalık, Karabük'te de bu kapsamda üç ilçede toplam 9 dekarlık alanda üç üreticiye izin verildiğini kaydetti.

"100 kilogram civarında üretim bekliyoruz"

Safranbolu ilçesindeki kenevir hasadının geçen hafta tamamladıklarını hatırlatan Ayvalık, "Bu üretimler tohum üzerine yapılan üretim. Dün itibari ile merkez ilçemizde kenevir hasadı devam etmekte. Yaklaşık 15 gün içerisinde Eskipazar ilçesindeki hasadımızı tamamlayacağız ve bu yıl ki kenevir üretimimizi sonlandıracağız. 100 kilogram civarında bir üretim bekliyoruz. İleri ki yıllarda bunu arttırarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor

Türkiye, Kenevir, İtalyan, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor - Son Dakika

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