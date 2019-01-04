İtfaiye'den Lokma Hayrı
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı geride kalan 2018 yılının kazasız bir şekilde geçirilmesinin ardından 2019 yılının da kazasız belasız geçmesi dileğiyle lokma hayrı gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı lokma hayrı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı hizmet binasında düzenlenen lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'de görevli Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı. Geride kalan 2018 yılının kazasız belasız geçmesinin ardından 2019 yılının da kazasız belasız bir şekilde geçirilmesi için dualar edildi. Lokma hayrında vatandaşlara da lokma ikramında bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:31 Kaynak: Bültenler
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