İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor: 1-0

24.10.2020 18:04
İttifak Holding Konyaspor: 1-0, System.String[]

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil ÇetinGAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, (Dk.46 Olkowski ), Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Güray Vural (Dk.64 Enver) Maxim, Sousa, (Dk.46 Amedej Vetrih) Furkan Soyalp, (Dk.64 Zvonimir Kozulj) Kenan, (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil ÇetinGAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, (Dk.46  Olkowski ), Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Güray Vural (Dk.64 Enver) Maxim, Sousa, (Dk.46 Amedej Vetrih) Furkan Soyalp, (Dk.64 Zvonimir Kozulj)  Kenan, (Dk.65 Muhammet) DickoİFTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Musa (Dk.46 Oğuz Kağan Güçtekin) Ömer Ali, Farouk Miya (Dk.79 Cikallesh) Marko Jevtovic, Deni Milosevic, (Dk.64 Shengelia) Artem KravetsGOLLER: Dk.75 Muhammet Demir (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Guilherme Sitya,  Farouk Miya, Deni Milosevic, Ahmet Çalık, İsmail Kartal (T.D) - (İttifak Holding Konyaspor) Nouha Dicko, Güray Vural, Amedej Vetrih  (Gaziantep FK)Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği İttfifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.20'nci dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Nouha Dicko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle top tehlike bölgesinden uzaklaştı.67'nci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali'nin ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.75'inci dakikada Gaziantep FK'da Enver Cenk Şahin'in kullandığı köşe vuruşuna yükselmeden kafa vuran Muhammed Demir'in şutu direğin dibinden ağlarla buluştu:  1-0.Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Güray Vural, Konyaspor, Gaziantep, Holding, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Son Dakika Spor

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