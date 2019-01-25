Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den "Parmak Boyası" Teklifi

İyi Parti'den "Parmak Boyası" Teklifi

1 saat önce

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, seçimlerde parmak boyası uygulamasına geri dönülmesi için kanun teklifi verdi.

İyi Parti'den
İYİ Parti Grup Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, seçimlerde parmak boyası uygulamasına geri dönülmesi için kanun teklifi verdi.

Türkkan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, sandık kurulu başkanı, oyunu kullanan seçmene, kimlik kartını verirken, seçmen listesindeki adı hizasına imzasını attırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret parmağını çıkmayan özel boya ile boyayarak bastıracak. İmza atamayanların parmak izinin alınmasıyla yetinilecek.

Gerekçede, değişikliğin, "seçimlerden sağlıklı sonuç alınmasını sağlayacağı ve mükerrer oy kullanılabileceği yolundaki şüpheleri gidereceği" kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Lütfü Türkkan, Milletvekili, Kocaeli, İYİ Parti, Politika
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