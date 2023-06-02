İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması davasında sanık 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması davasında sanık 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

02.06.2023 16:50

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 30 Mart 2023 tarihinde kurşunlanmasına ilişkin davada, sanık Melikşah Erdem 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 30 Mart 2023'te kurşunlanmasına ilişkin davanın karar duruşması bugün Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

SAVCI 1 YIL HAPİS 30 GÜN ADLİ PARA CEZASI TALEP ETTİ

Savcı, sanık Melikşah Erdem hakkında, 'Ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' eylemini sabit görüldüğünden 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

9 AY HAPİS İLE 300 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Erdem'in 'ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' ve 'silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından toplam 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması davasında sanık 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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