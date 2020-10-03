İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığına boyalı saldırı - Son Dakika

İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığının camına boyalı saldırıda bulunuldu.

Sultan Beyazıt Mahallesi Pazar Meydanı'nda bulunan ilçe başkanlığının camındaki Atatürk portresinin yüzü kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boyandı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Canbaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Aydın Akbaş da yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün portresinin kafa kısmının boyanarak tahrip edildiğini belirtti.

Saldırıyı hem partiye hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmış bir saldırı olarak gördüğünü ve nefretle kınadığını belirten Akbaş, "Çankırı İl Başkanlığı olarak, bu eylemi düzenleyen partimiz ve Atatürk düşmanları şahısların bir an önce yakalanarak Türk adaletine hesap vermelerini bekliyorum. İYİ Parti'nin yükselişini ve iktidar yürüyüşünü kimse engelleyemeyecektir. Konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.