İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezi'nin yeni üyesi 'Enzo' - Son Dakika

İZMİR'de binicilik kulübü sahibi Begüm Yaraş, yurt dışında birçok yarışta derece alan ve değeri 50 bin euro olan 'Enzo' isimli, Hollanda cinsi atını İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezi'ne hediye etti.

Spor müsabakaları, toplumsal olaylar ve sahillerde İzmirlilerin görmeye alıştığı atlı polis birlikleri, yakın zamanda taşındığı yerleşkede hizmet vermeye devam ediyor. Yerleşkenin son üyesi ise 'Enzo' isimli, Hollanda cinsi at oldu. Geçmiş yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yarışta derece alan ve değeri 50 bin euro olan 'Enzo', artık İzmirlilerin güvenliği için görev yapacak.