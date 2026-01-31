İzmir Çoruhlu, Söke'yi 2-1 Yenerek Umut Tazeledi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu, deplasmanda Söke 1970 Spor'u 2-1 yenerek umut tazeledi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Söke 1970 Spor, 65'inci dakikada Çınar'ın golüyle öne geçti: 1-0. İzmir Çoruhlu, 85'inci dakikada tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Yasin Öztekin, 90+1'inci dakikada bir kez daha fileleri havalandırıp İzmir Çoruhlu'yu öne geçirdi: 1-2. Yasin'in golleriyle galibiyete uzanan İzmir Çoruhlu, 3'üncü galibiyetine imza atıp puanını 12'ye çıkardı. Söke 1970 Spor ise 21 puanla orta sıralarda yer aldı.