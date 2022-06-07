Alınan bilgiye göre, Karşıya'daki bir sokakta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu sosyal medyada paylaşılan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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