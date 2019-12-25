İzmir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

İzmir'de iki hayırseverin 18 derslikli lise yaptırması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde protokol imzalandı.

Kente daha önce de 90 derslikli 5 okul kazandıran hayırsever kardeşler Aziz Ramazan Güzelcan ve İbrahim Erol Güzelcan'ın eşleri adına yaptıracağı Fethiye-Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi için düzenlenen imza törenine Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı.

Vali Ayyıldız, Güzelcan kardeşlere eğitime katkı vermeye devam etmelerinden dolayı şükran belgesi takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise İzmirli hayırseverlerin bugüne kadar kente toplam 2 bin 701 derslik kazandırdığını belirterek "Hayırseverlerimizin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Eğitime yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır, insana yapılan yatırım ülke geleceğine yapılan yatırımdır. Çocuklar bizim geleceğimizdir." dedi.