İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

İki çocukları bulunan çiftin iki yıl önce ayrıldığı ve zanlının çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilmişti.

İnönü Caddesi'ndeki unlu mamuller işletmesinde çalışan Fulya Öztürk, iş yerine gelen eski eşi H.O.B. tarafından silahla vurularak öldürülmüş, kaçan şüpheli teslim olmuştu.

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