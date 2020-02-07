İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildiİZMİR'in Konak ilçesinde, polisin bir eve yaptığı operasyonda, 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi.

İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin bir eve yaptığı operasyonda, 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan D.Ş., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Mersinli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, bidonlara ve pet şişelere doldurulan 440 kilogram sahte rakı, 50 kilogram sahte viski, 230 kilogram etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.Ş. gözaltına alındı. Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen D.Ş., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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