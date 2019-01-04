Son Dakika Haberleri: İzmir'de Evden Hırsızlık İddiası

İzmir'de Evden Hırsızlık İddiası

56 dakika önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde evden hırsızlık yapan kişiye gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İzmir'de Evden Hırsızlık İddiası, System.String[]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde evden hırsızlık yapan kişiye gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yelki Mahallesi'nde bir site etrafında 2 şüphelinin gezdikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kendilerini görünce kaçmaya başlayan M.M.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunda, arkadaşı Ö.D. ile birlikte evlerden hırsızlık yapmak için bölgeye gittiklerini, Ö.D'nin eve girdiğini, kendisinin de gözcülük yaptığı ifade etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.M.U. tutuklanırken, Ö.D'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Güzelbahçe, İzmir, Güncel
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