İzmir'de evinde yangın çıkan kişi öldü - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Çandarlı Mahallesi Taşlı Camisi Sokağı'ndaki Suat Bürcü'ye (54) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evde yalnız yaşayan Suat Bürcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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