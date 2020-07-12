İzmir'de inşaat kazısında 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları bulundu - Son Dakika

İzmir'de inşaat kazısında 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları bulundu

İzmir'in Alsancak semtinde bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu düşünülen altın taç ve mezar kalıntıları buldu.

İzmir'in Alsancak semtinde bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu düşünülen altın taç ve mezar kalıntıları buldu.

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Mimar Sinan Mahallesi Can Kulduk Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi buluntulara rastladı.

Durumun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine İzmir Müze Müdürlüğünce alanda kurtarma kazısı yapıldı.

Kazıda, lahit adı verilen üstü örtülü mezar, seramik parçaları, taç olarak bilinen altın diadem parçaları bulundu.

Taç parçaları İzmir Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı, lahitte ise uzmanlarca restorasyon çalışması yapıldı.

Kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi.

Bölge sit alanı ilan edildi

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, lahit mezar içinde ve çevresinde ele geçen diadem ve seramik parçaların "alanda birden fazla lahit gömüye ait olabilecek parçalara ulaşılması", "Antik Smyrna yerleşiminin yayılım alanı ve nekropolü hakkında önemli veriler sunması" nedeniyle bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verdi.

İzmir Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, Konak Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yazıları ve Symrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un görüşü göz önüne alınarak verilen karar, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, kazılı alan ve çevresindeki bölgede inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak.

Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın alanda inşaat çalışması yapılamayacak.

İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de inşaat kazısında 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları bulundu - Son Dakika
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