İzmir'de kurtarma çalışmalarına katılan personele başarı belgesi verildi - Son Dakika

İzmir'de kurtarma çalışmalarına katılan personele başarı belgesi verildi
23.11.2020 16:03
İzmir'de geçen ay yaşanan deprem felaketi sonrasındaki kurtarma çalışmalarına katılan Bozüyük Devlet Hastanesi personeline başarı belgesi takdim edildi.
İzmir'de geçen ay yaşanan deprem felaketi sonrasındaki kurtarma çalışmalarına katılan Bozüyük Devlet Hastanesi personeline başarı belgesi takdim edildi.
İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası kurtarma çalışmalarına katılarak ilçeye dönen UMKE ekibinden Muharrem Çapuk, Hastane Başhekimi İlhan Zencirci tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Başhekim Zencirci, "Hastanemiz personellerinden Muharrem Çapuk'a 30.10.2020 tarihinde İzmir depreminde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında gösterdiği gayretli çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim ediyor, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
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