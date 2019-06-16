Son Dakika Haberleri: İzmir'de masaj salonu gerginliği
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İzmir'de masaj salonu gerginliği

52 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir mahallede açılan masaj salonunun kapatılması için apartman ve mahalle sakinleri ayaklandı.

İzmir'de masaj salonu gerginliği, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir mahallede açılan masaj salonunun kapatılması için apartman ve mahalle sakinleri ayaklandı.

Edilen bilgiye göre gece saatlerinde bir apartmanın zemin katında açılan masaj salonu çalışanları ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İşletme sahibi ve çalışanlar ekip otosuyla emniyete götürülürken, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş vatandaşların sakinleşmesi yönünde telkinde bulundu. Konuşmanın ardından toplanan kalabalık olaysız şekilde dağıldı. Daha sonra sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından işletmenin camları kırıldı. Ruhsatı bulunduğu iddia edilen işletme belediyece mühürlendi. Mahalle sakinleri huzurlarının bozulduğunu, masaj salonunun karşıda bulunan çocuk parkına çocuklarını götüremedikleri söyleyen vatandaşlar, işletmenin kapatılmasını istedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:19 Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, 3. Sayfa
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