İzmir'de Organize Suç Çetesi Operasyonu

11.02.2026 10:57
İzmir'de 3 Şubat 2026'da işlenen cinayetle ilgili 16 kişi tutuklandı, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir'de 3 Şubat 2026'da işlenen silahlı cinayete ilişkin soruşturmada, organize suç örgütü tarafından alınan talimat doğrultusunda cinayeti işledikleri belirlenen 16 kişi yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, S.Ü. isimli şahsın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmalarda, olayın failleri olduğu belirlenen E.M, İ.B. ve B.T. isimli şahısların, organize suç örgütü tarafından alınan talimat doğrultusunda cinayeti gerçekleştirdiği belirlendi, diğer örgüt üyelerinin ise faillerin kaçırılması ve saklanmasına yardım ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine faillerle birlikte, yardım eden diğer örgüt mensupları yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı tüm şüphelilerin yakalandığı, dosya kapsamında firari şahıs kalmadığı öğrenildi.

İzmir Bornova'da, 3 Şubat 2026'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan S.Ü, bir otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: ANKA

