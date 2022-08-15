Kemeraltı cinayetinde 1 tutuklama

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafının öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa meydana geldi. Burada çantacı dükkanı olan İbrahim Karaaslan ile iş yerine gelen Ramazan Y. arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Y., Karaaslan'a tabancayla ateş edip kaçtı. Karaaslan kanlar içinde yerde kalırken, diğer esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaaslan, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Karaaslan'ın cenazesi toprağa verilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Y.'nin savcılıktaki sorgusunda Karaaslan ile aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktığını, ardından da olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. - İZMİR