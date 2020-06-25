İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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