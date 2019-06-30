Son Dakika Haberleri: İzmir'de yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü

55 dakika önce

İzmir'de yaklaşık 20 hektar alan zarar gördüİZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangının yaklaşık 20 hektarlık bir alanı etkilediği ve Yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.

İzmir'de yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü
İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangının yaklaşık 20 hektarlık bir alanı etkilediği ve Yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildi. Yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangını çevre sakinleri de üzüntü ile izledi. Vatandaşlar yangın öncesi bölgenin yemyeşil olduğunu, alanın bu hale gelmesine üzüldüklerini belirtti. Yangından oluşan duman, çevre ilçelerden de görüldü.
İzmir'de yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
Çandarlı, Dikili, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 00:18:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]