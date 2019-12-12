İzmir'de yılbaşı öncesi çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğuna yönelik ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Anafartalar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Ş.G. isimli şüpheliye ait iki depoda gümrük kaçağı bin 988 adet çeşitli markalarda parfüm, 160 gözlük ve 100 kol saati ele geçirildi. Ayrıca, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.S. isimli şüphelinin deposunda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR