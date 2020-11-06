İzmir depreminden dönen arama kurtarma ekibi çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremde görevlerini tamamlayan Ordulu arama kurtarma ekipleri, dönüş yaptıkları kentte çiçeklerle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgeye gönderilen İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 7 kişilik arama kurtarma ekibi ile 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak tırı Ordu'ya döndü.

Ordu ekibi, İzmir depreminin 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ olarak kurtarılmasına katkı sunan isimlerden oldu. Mobil mutfak tırı ise birçok ilde olduğu gibi İzmir'deki depremde de vatandaşlara sıcak yemek temini noktasında büyük bir ihtiyacı giderdi.

Bir haftalık çalışmanın ardından Ordu'ya ulaşan ekibi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Burhan Sakallı karşıladı. Alp, yaraların sarılması için özverili çalışma yürüten ekibi tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.

Alp, depremin en ağır felaketlerden birisi olduğunu dile getirerek, "Depremin zararlarından korunmak ve yaraların sarılması farklı konular. Ekip arkadaşlarımız yaraların sarılmasına katkıda bulundular. Binalarımızı yaparken depreme dayanıklı konutlar inşa etmek mecburiyetindeyiz. Küçük sarsıntılarda can kayıpları yaşamamak için buna özen göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Deprem yönetmeliğine uygun yapılar yapmak zorunda olduklarını aktaran Alp, şunları kaydetti:

"Biz denetimlerde titizlik yürütüyor ve buna özen gösteriyoruz. Jeolojik etütlerini istiyoruz. Serbest yapı kontrolleri de buna özen göstermeli. Deprem yaşanan yerlerde edindiğimiz izlenimlere göre müthiş bir kargaşa yaşanıyor ve acılar katlanarak büyüyor. Arkadaşlarımız bu acıları hafifletmek adına bölgeye koştular. Allah tekrar böyle acılar ve afetler yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş ise kendilerine imkan sunan Başkan Güler'e teşekkür ederek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yaptık. İnsanlık yararına bir şeyler yaptık ve mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.