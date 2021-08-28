İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Bergama Belediye Başkanı Koştu ile bir araya geldi - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Dr. Murat Mücahit Yentür, ilk ilçe ziyaretini Bergama'ya gerçekleştirdi.

Ziyaretinde Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile bir araya gelen Yentür, yeni öğretmenevi, meslek lisesi ve yeni yapılacak derslikler ile ilgili görüştü.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Koştu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemize vizyon projelerle dev yatırımlar kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. İki yıl içerisinde yaklaşık 300 milyon lira değerinde yatırımlarla Bergama'mızın buluşmasını sağladık. Eğitim alanında da ilçemizin ihtiyacı olan yeni okul ve yatırımlarla şehrimizi imar etmeye devam edeceğiz." dedi.