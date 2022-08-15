İzmir'de tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

15.08.2022 20:16
İzmir'de tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün "alacak verecek" meselesi nedeniyle tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün "alacak verecek" meselesi nedeniyle tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan R.Y'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnaflarından İbrahim Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında dün, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmada R.Y, Karaaslan'ı tabancayla yaralamıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaslan, kurtarılamamıştı. Polis, şüpheli R.Y'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Kemeraltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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