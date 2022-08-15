Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnaflarından İbrahim Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında dün, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmada R.Y, Karaaslan'ı tabancayla yaralamıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaslan, kurtarılamamıştı. Polis, şüpheli R.Y'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Kemeraltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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