Son Dakika Haberleri: İzmir İtfaiyesi'nden başarılı yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir İtfaiyesi'nden başarılı yangın tatbikatı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında büyük çaplı bir tatbikat düzenledi.

İzmir İtfaiyesi'nden başarılı yangın tatbikatı, System.String[]

"İtfaiye Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İzmir İtfaiyesi ve Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yangın tatbikatı heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Birçok kişi itfaiyenin tatbikatını ve yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Tatbikat gereği İzmir Alsancak'taki Türk Telekom hizmet binasında çıkan temsili yangına müdahale edildi. Binadan dumanlar yükselmesi üzerine içerdeki çalışanlar tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler merdivenli itfaiye aracıyla binada mahsur kalan çalışanları kurtardı. AKS 110 ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatın ardından İzmir İtfaiyesi uzmanları tarafından ev yangınlarına müdahale konusunda uygulamalı eğitim verildi.

İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:56 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi
İzmir'de söyleşiye katılan Cem Yılmaz'ın aklı İstanbul'daki oğlunda kaldı İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu Fatih Altaylı, GSM şirketlerini yerin dibine soktu: Rezil oldunuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 09:57:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir İtfaiyesi'nden başarılı yangın tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]