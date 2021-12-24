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İzmir Valiliği'nden Karaburun'da haksız menfaat sağlandığı iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

İzmir Valiliği'nden Karaburun'da haksız menfaat sağlandığı iddialarıyla ilgili açıklama

24.12.2021 20:57
İzmir Valiliği'nden Karaburun'da haksız menfaat sağlandığı iddialarıyla ilgili açıklama

İzmir Valiliği, Karaburun kaymakamının satın aldığı taşınmazla haksız menfaat sağladığı iddialarıyla ilgili ilk incelemede taşınmaza ilişkin bir imar değişikliğinin saptanmadığını bildirerek konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için bir muhakkik görevlendirildiğini belirtti.

İzmir Valiliği, Karaburun kaymakamının satın aldığı taşınmazla haksız menfaat sağladığı iddialarıyla ilgili ilk incelemede taşınmaza ilişkin bir imar değişikliğinin saptanmadığını bildirerek konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için bir muhakkik görevlendirildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Karaburun kaymakamının göreve başladıktan 15 ay sonra Mordoğan-Çatalkaya mevkiinde satın aldığı taşınmazla kendisine haksız menfaat sağladığı ve görevi kötüye kullandığı" iddiasına yer verildiği belirtildi.

Karaburun kaymakamının 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren sorumluluk bilinciyle Karaburun ilçesinde görevine devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemede söz konusu taşınmazla ilgili herhangi bir imar değişikliği yapılmadığı, iddiaya konu işlemin özel mülkiyete konu olan taşınmazın alım satımından ibaret olduğu görünse de haksız bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususunda konunun tüm tarafları ve yönleriyle aydınlatılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla İzmir Valiliğimizce bir muhakkik görevlendirilerek inceleme ve araştırma başlatılmıştır."

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İzmir Valiliği, Karaburun, İzmir, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Valiliği'nden Karaburun'da haksız menfaat sağlandığı iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Valiliği'nden Karaburun'da haksız menfaat sağlandığı iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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