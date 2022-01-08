İzmirli çiftçiler bilgi yarışmasında ter döktü - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlere katılan çiftçilere yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekim 2021'de il genelinde başlatılan seferberlik kapsamında çiftçilere ilçelerin üretim çeşitliliğine uygun konularda ve gelen talepler doğrultusunda, alanında uzman akademisyenler, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerce eğitimler verildi.

Bu kapsamda Tire ilçesindeki eğitim çalışmaları "Çiftçiler Yarışıyor" etkinliğiyle tamamlandı.

Tire Belediyesi Hangar Düğün Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, Vali Yavuz Selim Köşger, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İl Tarım ve Müdürü Mustafa Özen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran ile sektör temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Yarışmada birinci olan Şule Nizamoğlu'na 100 bin lira değerinde yem karma makinesi, ikinci Müslüm Razlık'a ön yükleyici kepçe, üçüncü Hüseyin Topan'a ise simental ırk gebe düve hediye edildi.

Vali Köşger, İzmir'in tarımda öncü şehirlerden biri olduğunu belirterek Tire ilçesinin de bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Köşger, bu dönemde sağlıklı gıdanın da ön plana çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle birlikte gördük ki vazgeçilmez olarak görülen her ne varsa aslında çok kıymetli değil. Sağlıklı gıda ise hayati ve vazgeçilmezdir. Bu anlamda ülkenin üretiyor olması çok önemlidir. Burada yürütülen eğitimlerle ilgili gözlemlerim her yaştan insanımız şevkle eğitimlere katılmış. Yaş almış kardeşlerimizin katılımı beni daha çok mutlu etti. Yeniliğe açık olmaları, akılla, bilimle tarım yapmaları memnuniyet verici. Genç kardeşlerimizin de buraya iştahla katılıyor olması çok önemli. Çünkü tarım hızlı bir şekilde genç nüfusu kaybediyor. Genç kardeşlerimizin tarım alanında çalışıyor olmaları, burada bilimle teknoloji ile tarımı buluşturacak olmaları, ülke açısından memnuniyet vericidir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de İzmirli çiftçilerle kentin tarımını en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Kış Eğitim Seferberliği" kapsamında il genelinde, 10 bine yakın üretici-çiftçiye tarımsal üretime yönelik eğitimler verdiklerini aktardı.