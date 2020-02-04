İzmit Belediyesinden "Süreç Çalıştayı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesinden 'Süreç Çalıştayı' - Son Dakika

İzmit Belediyesinden "Süreç Çalıştayı"

6 saat önce

Kurumsal çatı altında, halka daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarını yürüten ve bu anlamda adımlarını atan İzmit Belediyesi önceki gün Türkiye Kalite Derneği (KAL-DER) ile birlikte 'Süreç Çalıştayı' gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesinden

Kurumsal çatı altında, halka daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarını yürüten ve bu anlamda adımlarını atan İzmit Belediyesi önceki gün Türkiye Kalite Derneği (KAL-DER) ile birlikte 'Süreç Çalıştayı' gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi ve KAL-DER işbirliğinde belediyenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan İç Kontrol Sisteminin daha işler hale gelebilmesi ve Süreç Yönetim Sistemine geçiş konusunda, Türkiye Kalite Derneği ile yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit'te bir otelde süreç çalıştayı gerçekleştirildi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Cem Güler, Ünal Özmural, Sibel Solakoğlu, Koordinatör Hakan Özkum ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda İzmit Belediyesinin ana ve alt süreçleri ile süreç sahipleri belirlendi. Halka hizmetin kurumsal bir yapıda gerçekleşmesi için ileriki tarihlerde müdürlüklerle ayrı ayrı toplantılar yapılmaya devam edilecek. Yapılacak olan toplantılarda süreçlerin faaliyet adımları, riskleri, süreç performans göstergeleri ve akışları süreç yönetim ekibi aracılığıyla tamamlanacak. - KOCAELİ

Türkiye Kalite Derneği, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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